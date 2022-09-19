التنمية المحلية: 110 أتوبيسات كهربائية محلية الصنع فى القاهرة والإسكندرية

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة التنمية المحلية ، متابعتها إجراءات تنفيذ بروتوكولى التعاون الذين تم توقيعهما مع كل من وزارة الإنتاج الحربى وهيئتى النقل العام بالقاهرة والأسكندرية و إحدى شركات القطاع لتصنيع 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، منهم 70 لهيئة النقل العام بالقاهرة، و40 لهيئة النقل العام بالإسكندرية .

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن التكلفة الإجمالية للبروتوكولين تبلغ 519 مليون جنيه، وتبلغ التزامات الوزارة منها 330,5 مليون جنيه بنسبة 62,5 % من اجمالى التكلفة، وتلتزم هيئا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بسداد باقى التكلفة، موضحا ان الوزارة أتاحت مبلغ 104,8 مليون جنيه دفعة مقدمة من اجمالى التكلفة بمجرد توقيع البروتوكولين، وقال ان الأتوبيسات تصنع بالكامل في مصر ، و سيخصص جزء مما سيتم توفيره خلال شهرى سبتمبر الحالى و أكتوبر القادم من أتوبيسيات للعمل فى مدينة شرم الشيخ لإنتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" والذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، ليكون هذا المؤتمر بداية لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر الآمن صديق البيئة .

وأوضح اللواء هشام امنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات في إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أن منظومة النقل الجماعى ستبقى من أولويات الدولة المصرية، وخاصة سيارات هيئات النقل العام والتى تعد الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة .

وأكد اللواء هشام آمنة حرص الدولة على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل بالكهرباء، وذلك للحفاظ على البيئة ومحاربة للتلوث والتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة.

وفى ذات السياق، أضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتحديث أسطول هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى ، حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التى يتم تعديلها 2262 أتوبيس على عدة دفعات بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه ، و يتم دخولها الخدمة تباعا ، حفاظا على البيئة من التلوث وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى ، و بما يحقق الإستفادة المثلى إقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها ، وترشيد إستهلاك السولار لافتا إلى قيام الهيئتين بإجراء تعديلات فى أتوبيسات أسطولها لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى مع رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتوفير وسائل مواصلات لائقة بالمواطنين ، بالتوازى مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة .