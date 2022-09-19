التموين: الشركات الناشئة تساهم بـ350 مليار دولار فى الاقتصاد

كتب ـ محمد صبحى

قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الجميع ينظر إلى الملكية الفكرية كأنها شىء يتعلق بالرأسمالى الفكرى فقط، ولكن يجب أن يشمل إضافة هذا المحتوى فى الاقتصاد القومى وهناك ما يقرب من 90% من محتوى اقتصاد العالم شركات فردية .

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، خلال اللقاء المنعقد الآن بجامعة القاهرة، بحضور وزير التعليم العالى والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة مع وفد المنظمة الدولية الملكية الفكرية وعدد من قيادات وزارة التعليم العالى، أن فى مصر ما يقرب من 5.6 منشأة على قواعد السجل التجارى، ومساهمة هذه الشركات فى الاقتصاد القومى يتعدى 350 مليار دولار، وهناك فى الاقتصاديات الناشئة يتأتى من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع، التوجه لشباب الخريجين الدخول إلى الشركات الناشئة وليس الشركات المجمعة، والعلاقة فى الملكية الفكرية فى مصر بدأت فى 1919 فى النماذج الصناعية ثم جاء بعد ذلك القانون المنظم للعلامات التجارية، ولدينا ما يقرب من 700 ألف علامة تجارية ونموذج صناعى منذ عام 1940 ومصر تحت المرتبة الأولى فى الشرق الأوسط .

والحوار دائما فى كيفية الاستفادة من الاستراتيجي المصرية الملكية الفكرية ويجب أن يكون هناك تعاون بينى لتنفيذ الاستراتيجية، ودائما التحدى ليس فى وضع السياسات وإطلاق الاستراتيجيات ولكن يمتد إلى تفعيل وتنفيذ هذه الاستراتيجية.