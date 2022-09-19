التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بالمراغة بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 9 سنوات مصرعه غرقا بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، والتي صرحت بدفنها لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوفاة طفل غرقا بدائرة المركز وتم إنتشال جثته ونقلها للمستشفى وتم التحقيق في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء حمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق الطفل م ص ح م 9 سنوات ويقيم دائرة المركز " وتم أنتشال الجثة ونقلها للمستشفى بتوقيع الكشف الطبي عليها.

وبسؤال والد المتوفي المدعو صفوت ح م ع 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو الطفل المذكور علي حافة الترعة المواجهة لمنزله اختل توازنه وسقط بها مما أدى لوفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.