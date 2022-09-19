اليوم السابع
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التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه بصعق كهربى أثناء اللعب أمام منزله بالعجوزة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:34 م
التصريح بدفن جثمان طفل لقى مصرعه بصعق كهربى أثناء اللعب أمام منزله بالعجوزة إسعاف _ أرشيفية
أحمد إسماعيل

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صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن طفل لقى مصرعه بصعق كهربائى أثناء اللعب أمام منزله فى العجوزة، وناظرت النيابة الجثمان وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهرى على الضحية وإعداد تقرير بذلك.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة إصابته بصعق كهرباء في العجوزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وتوصلت التحريات أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بصعق كهرباء أثناء اللعب أمام منزله، حيث لامس سلك كهرباء مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 

 


النيابة العامه

امن الجيزة

مفتش الصحة

صعق كهربائى



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