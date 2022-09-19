التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف بالصوالح فى فاقوس بتكلفة 380 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

اختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولته التفقدية بمركزي أبو كبير وفاقوس لإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة بإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالصوالح بمركز فاقوس والمقامة بطاقة تصميمية 66 ألف م3 / يوم على مرحلتين الأولى 22 الف م3 / اليوم والثانية 44 ألف م3/ اليوم ، وبتكلفة 380 مليون جنيه.

قدم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية لمحافظ الشرقية شرحا تفصيليا عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من 5 محطات رفع رئيسية و 7 محطات رفع فرعية وتعمل المحطات بنظام المعالجة الثنائية ( التهوية السطحية ) لخدمة الأهالي بقري ( الصوالح - الاخميين - منزل نعيم - النمروط - الهيصمية - الجعافرة - الخطارة- الحجاجية المستجدة - الروضة – سواده ).

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية أعطى محافظ الشرقية إشارة بدء التشغيل التجريبي لدخول المحطة الخدمة الفعلية لتوفير مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق الإستفادة من المشروع لعدد 250 ألف نسمه.

أوضح محافظ الشرقية أنه من المقرر إفتتاح 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي خلال شهر سبتمبر الجاري تشمل 2 محطة معالجة ( قنتير – الصوالح ) و 8 محطات رفع وخطوط وشبكات ( يوسف سلامة – عوض الله حجازي – السعدية – منيت سلمنت – شوبك اكراش – الشراقوة – العطارين – الديسه ) بتكلفة 867 مليون و 800 ألف جنيه وذلك ضمن إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبيرالوطني للتنمية المحلية والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمد حجازي رئيس مركز ومدينة فاقوس وعدد من نواب البرلمان.