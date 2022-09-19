"الاستثمار الأوروبى" يقدم قروضا بقيمة 5.6 مليار يورو للشركات الصغيرة بإيطاليا وألمانيا

أ.ش.أ

وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تقديم قروض بقيمة 5.6 مليار يورو بمشاركة مجموعة يونيكريديت UniCredit، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وذلك من خلال تنفيذ ثلاث عمليات توريق لمحفظة الائتمان لدى يونيكريديت UniCredit، كجزء من حزمة تدابير الاستجابة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وتباطؤ الإنتاج الناجم عن جائحة كورونا.

وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، وفقا لبيان للبنك، بإن البنك قدم الدعم لأكثر من 430 ألف شركة صغيرة أوروبية بقيمة 45 مليار يورو في عام 2021 بالتعاون مع مجموعة البنك ومجموعة يونيكريديت .

وأضافت أن الشركات الصغيرة الإيطالية والألمانية والبلغارية ستستفيد من 5 مليارات يورو أخرى في شكل تمويل جديد لدعم السيولة واحتياجات رأس المال العامل بالشراكة مع مجموعة يونيكريديت UniCredit التي أثبتت أنها شريك رئيسي في تسهيل الوصول الائتماني لأكبر عدد من الشركات في أوروبا، حيث ساعدت في توفير أكثر من 9 مليارات يورو من الموارد المالية للشركات في 2021-2022.

وبحسب البيان، من المقرر أن تقدم يونيكريديت 1.8 مليار يورو في صورة قروض ميسرة بحلول عام 2023 لدعم الاستثمارات الجديدة ورأس المال العامل للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة و2.5 مليار يورو يتم صرفها بحلول منتصف عام 2024 في ألمانيا وقروضا بقيمة مليار يورو لتمويل الشركات الصغيرة في بلغاريا.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة يونيكريديت UniCredit، أندريا أورسيل، التزام المجموعة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا التي تعد المحرك الأساسي للاقتصاد وتوفير فرص العمل في هذه الظروف الصعبة، مضيفا أن القروض الجديدة البالغة نحو 5 مليارات يورو هي شهادة على نجاح التعاون طويل الأمد مع بنك الاستثمار الأوروبي يهدف إلى مواصلة خدمة آلاف من الشركات الأوروبية في مواجهة الأزمات والاستمرار في نمو وتطوير مشروعاتهم على المدى المتوسط والطويل.

جدير بالذكر أن مجموعة يونيكريديت UniCredit وبنك الاستثمار الأوروبي وقعا اتفاقية تهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا على الشركات الإيطالية الكبيرة والشركات متوسطة الحجم وبدعم من صندوق الضمان الأوروبي في مايو 2021. وحصل بنك الاستثمار الأوروبي على 75% من المحفظة الجديدة البالغة مليار يورو من القروض الإضافية من UniCredit والتي سيتم إطلاقها بالكامل في سبتمبر 2022.