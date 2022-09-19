اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:38 م
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"الإسكان" تناقش خُطط توفير معايير العمران الأخضر المستدام فى المدن الجديدة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:04 م
"الإسكان" تناقش خُطط توفير معايير العمران الأخضر المستدام فى المدن الجديدة مدينة العلمين - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حس
حس
 
وخلال الاجتماع أكدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الوحدة، استعداد الوحدة للمشاركة الفعالة بمؤتمر المناخ COP 27  لما تحويه المدن الجديدة من مشروعات بنَّاءة في شتى مجالات التنمية المستدامة.
 
وأشار مسئولو وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، إلى ضرورة الالتزام بإعداد الدراسات الفنية والمالية والبيئية لمشروعات الوحدات الفرعية بأجهزة المدن قبل العرض على الوحدة الرئيسية لتحقيق الغرض المنشود من تنفيذ تلك المشروعات في تنمية المدن.
 
وفي ختام الاجتماع، تم عقد ورشة عمل بين الحضور وأعضاء اللجنة الرئيسية للوحـدة لتوضيح الجوانب الفنيـة المنوط بها أعمال الوحدة في الفترة القادمة.
 
تجدر الإشارة إلى أن المهندس عبدالمطلب ممدوح، أصدر قراراً بإعادة هيكلة وتقسيم الوحدات الفرعيـة للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بأجهزة المدن التابعة لولاية الهيئة لـ3 أقاليم مناخية تشمل ( إقليم الوجه القبلي - إقليم القاهرة الكبرى - إقليم الوجه البحري) مع تحديد مدينة تتولى رئاسة كل إقليم، لمتابعة الأعمال والزيارات الدورية للمشاريع المنوطة بها الوحدة لرفع كفاءة الطاقة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والنقل المستدام والعمارة الخضراء بتلك المدن.
 
 

العمران الاخضر

المدن المستدامة

الطاقة المتجددة



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