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الأوقاف تعلن اعتماد 48 خطيبًا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 07:51 م
الأوقاف تعلن اعتماد 48 خطيبًا جديدا بالمكافأة على بند التحسين وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظتى "الأقصر وبنى سويف" المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الشرعية والعربية "المجموعة الثالثة".

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت إطلاق سلسلة الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، مطلع أكتوبر المقبل، وستكون هذه الندوات عقب صلاة العشاء ، وسنعلن لاحقًا عن أول مجموعة من هذه الندوات ، من حيث موضوعاتها وأماكنها والمشاركون فيها .

كما أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود الوزارة في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، عقدت اليوم السبت، مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - الإسكندرية - الشرقية)، برئاسة شيخات المقارئ المعتمدات بالأوقاف.

أسماء الأئمة
أسماء الأئمة

 

جانب من الأسماء
جانب من الأسماء

 

استكمال الأسماء
استكمال الأسماء

 


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