الأمم المتحدة تخصص 9.5 مليون دولار للمجتمعات المتضررة من الجفاف بالنيجر

كتبت : هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه بالتعاون الوثيق مع الحكومة في النيجر ، تم إطلاق خطة استجابة عمل استباقية لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف في النيجر لافتا الى أنه لدعم هذا الإجراء ، خصص مارتن جريفيث 9.5 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة "وفق خطة الاستجابة ، سيدعم العاملين في المجال الإنساني وشركاؤهم بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر من خلال التدخلات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والتغذية.

وقال ستيفان دوجاريك " ستساعد خطة الاستجابه في التخفيف من تأثير انخفاض هطول الأمطار خلال شهري يونيو ويوليو - والتي كانت واحدة من أدنى مستويات هطول الأمطار المسجلة منذ 30 عامًا.