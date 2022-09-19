اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تخصص 9.5 مليون دولار للمجتمعات المتضررة من الجفاف بالنيجر

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:09 م
الأمم المتحدة تخصص 9.5 مليون دولار للمجتمعات المتضررة من الجفاف بالنيجر الجفاف - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه بالتعاون الوثيق مع الحكومة في النيجر ، تم إطلاق خطة استجابة عمل استباقية لدعم المجتمعات المتضررة من الجفاف في النيجر لافتا الى أنه لدعم هذا الإجراء ، خصص مارتن جريفيث 9.5 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة "وفق خطة الاستجابة  ، سيدعم العاملين في المجال الإنساني وشركاؤهم بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر من خلال التدخلات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والتغذية.

وقال ستيفان دوجاريك " ستساعد خطة الاستجابه في التخفيف من تأثير انخفاض هطول الأمطار خلال شهري يونيو ويوليو - والتي كانت واحدة من أدنى مستويات هطول الأمطار المسجلة منذ 30 عامًا.

 


الأمم المتحدة

النيجر

الجفاف

المتضررة

التعليم

الزراعة

صندوق مواجهه الطوارئ

مارتن جريفيث



الموضوعات المتعلقة

الجفاف الحاد في أوروبا يظهر دائرة ستونهنج الإسبانية وجسر نيرون

الأحد، 18 سبتمبر 2022 11:30 م

10 % منها مهددة بالانقراض.. تغير المناخ يؤثر على 2000 نوع من طيور أفريقيا المهاجرة.. ارتفاع الحرارة وقلة الأمطار يقلص الأراضى الرطبة ومصادر المياه لتغذيتها أثناء رحلات الهجرة.. والجفاف يضعف قدرتها على التكاثر

السبت، 17 سبتمبر 2022 09:55 م

افريقيا تدفع فاتورة تغير المناخ.. أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما تضرب دول شرق القارة الصومال وكينيا وإثيوبيا.. البنك الأفريقى: القارة السمراء تتكبد خسائر بـ15%؜ من معدلات النمو.. والامم المتحدة: لا نهاية للأزمة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:13 ص

الصومال والأمم المتحدة يبحثان تعزيز المشاريع التنموية ومواجهة الجفاف

السبت، 10 سبتمبر 2022 05:22 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة