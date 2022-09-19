الأقصر تخصص 1.650 مليار جنيه لمشروع الصرف بقرى حياة كريمة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تخصيص مبلغ يتجاوز مليار و650 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمركز إسنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها بمركزي إسنا وأرمنت بالأقصر، لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.

وأعد المركز الإعلامي بديوان محافظة الأقصر، إنفوجراف لمشروعات الصرف الصحي بإسنا، وتفاصيل جولة محافظ الأقصر بمركز إسنا لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة، حيث تفقد المحافظ محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية موقعها بقرية زرنيخ لخدمة قري شرق إسنا، وذلك بتكلفة إجمالية لتنفيذ مشروع الصرف بقري الشرق تتجاوز 750 مليون جنيه.

واستمع المحافظ لشرح من المهندس حسام الأنصاري مدير أعمال مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمركز إسنا، حيث أكد على أن المحطة تبلغ طاقتها 15/25 الف متر مكعب في اليوم، تنفذها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 150 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلي 85%، مشيراً إلي أن المحطة تخدم أكثر من 300 ألف مواطن من سكان 7 قرى بإسنا، وهى:- (الكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة والحميدات والهنادي بالإضافة إلي قرية الدير أكبر قرى إسنا).

واطلع المحافظ على نسب العمل بمشروع الصرف الصحي لقرى جنوب غرب إسنا، والتي تشمل قرى وابورات المطاعنة والنجوع بحري والنجوع قبلي وتوماس واحد وتوماس 2 وتوماس الوسطي والقرايا والنمسا والمساوية والعضايمة، وجزيرة راجح الدقيرة والسريب وكومير وترعة ناصر، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لهذه القرى بتكلفة تتجاوز 900 مليون جنيه لخدمة أكثر من 500 ألف نسمة من سكان هذه القري.

وقالت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن نسب إنجاز العمل بمشروعات الصرف بهذه القري تتراوح من 50 إلى 90%، حيث يتم إنشاء عدد 15 محطة رفع في القرى التالية:- (الترعة وكومير وجزيرة راجح والدقيرة والسريب والعضايمة والقرايا وتوماس 1 وتوماس 2 وتوماس الوسطي والنجوع قبلي والنجوع بحري ووابورات المطاعنة)، بالإضافة إلى محطات رفع في النمسا.