الأزهر يعلن تفاصيل وجوائز مسابقة القرآن الكريم

كتب ــ لؤى على

أعلن الأزهر الشريف عن مسابقة القرآن الكريم لبنك فيصل الإسلامي المصري، والتي تقام تحت رعاية الأزهر الشريف، وتهدف إلى خدمة كتاب الله عز وجل من خلال إيجاد روح التنافس للأجيال الناشئة في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة وكذلك تكريم المتميزين منهم.

مستويات المسابقة تقام المستوى طبقًا للمستويات التالية: -

- المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التجويد بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن (12)عامًا، بحد أقصى 1500 متقدم.

- المستوى الثاني: حفظ نصف القرآن الكريم مع التجويد بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن (8) أعوام، بحد أقصى 1500 متقدم.

- المستوى الثالث: حفظ ربع القرآن بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن (6) أعوام، بحد أقصى 2000 متقدم.

جوائز المسابقة:-

تأتي جوائز هذه المسابقة على النحو التالي: المستوى الأول: ( 10) جوائز، حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ (75000) جنيه مصري، والفائز الثاني على مبلغ ( 50000) جنيه مصري، والفائز الثالث على مبلغ (40000) جنيه مصري، والفائز الرابع على مبلغ (30000) جنيه مصري، والفائز الخامس على مبلغ (20000) جنيه مصري، ومن الفائز السادس إلى الفائز العاشر يحصل كل منهم على مبلغ 15000 جنيه مصري.

أما المستوى الثاني: ( 10) جوائز، حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ (50000) جنيه مصري، أما الفائز الثاني على مبلغ (40000) جنيه مصري، والفائز الثالث على مبلغ (30000) جنيه مصري، أما الفائز الرابع على مبلغ (20000) جنيه مصري، أما الفائز الخامس على مبلغ (15000) جنيه مصري، ومن الفائز السادس إلى الفائز العاشر يحصل كل منهم على مبلغ 10000 جنيه مصري.

أما المستوى الثالث (براعم): ( 10) جوائز، حيث يحصل الفائز الأول على مبلغ (40000) جنيه مصري، والفائز الثاني على مبلغ (30000) جنيه مصري، أما الفائز الثالث على مبلغ (20000) جنيه مصري، والفائز الرابع على مبلغ (15000) جنيه مصري، أما الفائز الخامس على مبلغ (10000) جنيه مصري، ومن الفائز السادس إلى الفائز العاشر يحصل كل منهم على مبلغ (5000) جنيه مصري.