اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرقام تكشف.. ارتفاع الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة بنسبة 17.7% (إنفوجراف)

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:29 م
الأرقام تكشف.. ارتفاع الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة بنسبة 17.7% (إنفوجراف) الإنفوجراف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة فى العام المالى المقبل بنسبة 17.7% مقارنة بما هو مقدر لها فى موازنة العام المالى الحالي.

وبحسب البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالى المقبل إلى 128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه، وفقا للتقسيم الوظيفى للموازنة.

وبحسب وزارة المالية، لا تعتبر مخصصات قطاع الصحة فى التقسيم الوظيفى للموازنة هو كل ما يتم إنفاقه على الصحة بمشروع الموازنة، ولكنها تضم بنودا أخرى ضمن ما يتم حسابها ضمن الإنفاق على القطاع لاستيفاء الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على القطاع.

ويرصد اليوم السابع تطور مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة فى 5 سنوات مالية متضمنة المبالغ المقدرة بموازنة العام الجاري، ومشروع موازنة العام المقبل، وفقا لبيانات البيان المالى لمشروع موازنة 2022-2023 الصادر عن وزارة المالية.

الانفاق على قطاع الصحة

 


وزارة الصحة

الانفاق على قطاع الصحة

وزارة المالية

الانفاق الحكومى على قطاع الصحة

قطاع الصحة



الموضوعات المتعلقة

نقيب الأطباء فى رسالة حاسمة: لا نية لإلغاء التكليف ولا تلتفتوا للشائعات.. ووزير الصحة يتعهد بسرعة إقرار قانون المسئولية الطبية خلال الدورة البرلمانية المقبلة لحمايتهم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:00 م

حصاد الوزارات.. الصحة تنفى بيع 5 مستشفيات تابعة للوزارة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:00 م

محافظ الإسماعيلية يبحث استعدادات الصحة لانطلاق حملة "طرق الأبواب" للتطعيم ضد كورونا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:35 م

الصحة: إجراء 1.4 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة