اكتشاف جديد لعلاج السرطان عن طريق العلاج الضوئي.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

نشر موقع "لينتا. رو"، اكتشافا علميا جديدا يساعد في علاج مشكلة السرطان، وتسام بشكل كبير في السيطرة علي هذا المرض اللعين.

أوضحت الجريدة، أن علماء من الولايات المتحدة وكندا اكتشفوا طريقة جديدة لمكافحة مرض السرطان وتعتمد على العلاج الضوئي، ونشرت مجلة Journal of Medicinal Chemistryأبرز الأمور المتعلقة بالعلاج الجديد، حيث أشارت أنه على الرغم من الفعالية العالية للعلاج الكيميائي، الذي يمكنه إنقاذ حياة العديد من المرضى، إلا أنه لا يصلح لجميع المرضى ولا لجميع أنواع السرطان.

وتابع الأطباء والعلماء أن الطريقة الجديدة لعلاج الخلايا السرطانية المقاومة للعلاجات المستخدمة حاليا، تتضمن تعريض هذه الخلايا السرطانية لأنواع معينة من الضوء، وتكمن الطريقة في استخدام ضوء الليزر الموجه بدقة لتنشيط الدواء المستخدم في تدمير الخلايا السرطانية، وهذه الطريقة شبيهة بالتي تستخدم أحيانا في علاج سرطان الجلد، ولكنها غير فعالة في علاج الأورام العميقة مثل سرطان الثدي.

وأوضح التقارير، أن استخدام الضوء الأحمر يسمح بالتوغل في عمق الأنسجة، ما يتسبب في أقل ضرر للخلايا السليمة، لأن لديه أطول موجة وأقل قوة، وقد استخدم الأطباء أثناء التجارب علي ضوء ثنائي الفوتون طريقة سقوط جسيمان صغيران من الضوء في نفس اللحظة على نقطة واحدة، ما سمح بإطالة الموجة وتخفيض قوتها، وأدى إلى تدمير الخلايا السرطانية المقاومة للعلاج الكيميائي.