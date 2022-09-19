افتتاح عيادة "أمراض الدم" بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر بقيادة الدكتور أحمد شفيق مدير الفرع، عن افتتاح تشغيل عيادة "أمراض الدم" بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك في إطار سعي مستشفى طيبة التخصصي لزيادة الخدمات الطبية المقدمة، وإستيعاب الحالات المرضية المترددة على الأقسام العلاجية بالمستشفى.

ويقول الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه بعيادة أمراض الدم يتم تشخيص و علاج العديد من حالات أمراض الدم مثل:- (الأنيميا بمختلف أنواعها - مرضى النزف والتجلط - أمراض النخاع العظمي مثل خلل النخاع وفشل النخاع العظمي وسرطانات الدم (الحادة و المزمنة) – الليمفوما - الورم الميلومي - خلل خلايا البلازما).

وتعمل عيادة أمراض الدم تحت إشراف الدكتور جهاد فكري استشاري أمراض الدم وزراعة النخاع، وذلك أيام (الاثنين – الأربعاء – الخميس) من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 6 مساءاً، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة أمراض الدم بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.

وكان قد نجح الفريق الطبي بقسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء 15 عملية قسطرة قلبية من ضمنها 4 حالات قسطرة CTO (انسداد مزمن بالشرايين التاجية) وحالتين قسطرة طواريء Primary، وذلك بتكلفة قيمتها 300 جنيه فقط للعملية الواحدة سددها المريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وتم إجراء العمليات بنجاح تحت إشراف الفريق الطبي المميز المكون من كل من الدكتور هاني عوض الله أستاذ القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور حسين كُراع استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور عصام بسطاوي استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور بدوي إمبابي استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد عبد الغفار أخصائي القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة رشا الحداد أخصائي القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أحمد طلعت أخصائي القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أبوبكر السيد أخصائي القلب والقسطرة القلبية.