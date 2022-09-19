اعرف السلوكيات المحظورة فى مؤتمر المناخ cop 27

كتبت ـ منال العيسوى

أعلن الموقع الخاص بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الالتزام بتطبق مدونة قواعد للسلوك خلال الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والتجمعات وحفلات الاستقبال والأحداث العلمية والتقنية واجتماعات الخبراء وورش العمل والمعارض والأحداث التي تنظمها أو تستضيفها أو ترعاها كليًا أو جزئيًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أينما حدث، ومنها بالتأكيد مؤتمر المناخ cop27، الذى تستضيفه مصر أواخر عام 2022 في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ورغم أن مدونة قواعد السلوك ليست قانونية أو إلزامية بطبيعتها، لكنها تكمل ولا تؤثر على تطبيق السياسات واللوائح والقواعد والقوانين الأخرى ذات الصلة على حسب ما أكد الموقع للاتفاقية، بما في ذلك القوانين التي تنظم المباني، التي تقام فيها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأي اتفاقيات سارية مع الدول المضيفة.

تتضمن مدونة السلوك بعض المحظورات منها المضايقات، على سبيل المثال لا الحصر، فهناك بعض المحظورات منها: