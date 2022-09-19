اليوم السابع
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اعرف السلوكيات المحظورة فى مؤتمر المناخ cop 27

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:43 م
اعرف السلوكيات المحظورة فى مؤتمر المناخ cop 27 الطريق لقمة المناخ
كتبت ـ منال العيسوى

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أعلن الموقع  الخاص بسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الالتزام بتطبق مدونة قواعد للسلوك خلال الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والتجمعات وحفلات الاستقبال والأحداث العلمية والتقنية واجتماعات الخبراء وورش العمل والمعارض والأحداث التي تنظمها أو تستضيفها أو ترعاها كليًا أو جزئيًا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أينما حدث، ومنها بالتأكيد مؤتمر المناخ cop27، الذى تستضيفه مصر أواخر عام 2022 في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.
 
ورغم أن مدونة قواعد السلوك ليست قانونية أو إلزامية بطبيعتها، لكنها تكمل ولا تؤثر على تطبيق السياسات واللوائح والقواعد والقوانين الأخرى ذات الصلة على حسب ما أكد الموقع للاتفاقية، بما في ذلك القوانين التي تنظم المباني، التي تقام فيها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وأي اتفاقيات سارية مع الدول المضيفة.
 
تتضمن مدونة السلوك بعض المحظورات منها المضايقات، على سبيل المثال لا الحصر، فهناك بعض المحظورات منها: 
  1. الإدلاء بتعليقات مهينة حول التوجه الجنسى أو الهوية الجنسية لشخص ما. 
  2. المناداة بالأسماء أو استخدام الإهانات ذات الدلالة الجنسية أو بلد الجنسية .
  3. إبداء تعليقات جنسية حول المظهر أو الملابس أو أجزاء الجسم. 
  4. تقييم النشاط الجنسي للشخص.
  5. سؤال الشخص بشكل متكرر عن المواعيد أو طلب معرفة جنسيا .
  6. التحديق بطريقة موحية جنسيًا.
  7. اللمس غير المرغوب فيه.
  8. القيام بحركات جنسية غير لائقة، مثل الضغط على الحوض.
  9. تبادل الحكايات أو النكات الجنسية أو البذيئة.
  10. إرسال اتصالات ذات إيحاءات جنسية بأي شكل.
  11. مشاركة أو عرض صور أو مقاطع فيديو غير لائقة. 
  12. الاعتداء الجنسي "الشروع أو الفعلي "، بما في ذلك الاغتصاب.
 

اتفاقية الأمم المتحدة

تغير المناخ

السلوك المحظور

تغيرات المناخ



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