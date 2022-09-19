استعدادا للموسم السياحى.. محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، مشروع "ممشى أهل مصر" والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم.

وخلال الجولة الميدانية أعطي اللواء أشرف عطية توجيهاته للشركة المنفذة بالإسراع بمعدلات التنفيذ وخاصة لقطاع المستوي الأول حتى لا تتعارض الأعمال الجارية مع أستقبال الموسم السياحى القادم، ويعتبر هذا المشروع نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم سيكون على ثلاث مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقا للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية ، بجانب إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة ، بالإضافة إلى ممشى زجاجى ، فضلاً عن مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع.