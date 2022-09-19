استعدادا للعام الدراسي الجديد.. رئيس جامعة العريش يجرى جولة بالمدن الطلابية

شمال سيناء - محمد حسين

قام الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، يرافقه الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية للمدن الجامعية؛ للتأكد من مدى استعدادها لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى، وتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمباني والمرافق، ومتابعة مدى تطبيق معايير السلامة والأمان بجميع غرف الإقامة لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب بالمدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسي.

وأعلنت جامعة العريش فى بيان، أن جولة المتابعة تأتى فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لرئيس الجامعة لجميع قطاعات الجامعة وكلياتها؛ للوقوف على مدى جاهزية جميع القطاعات لبدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م.

و تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه غرف الإقامة لمباني مدينة الطالبات داخل الحرم الجامعي، ومدينة الطلاب، ومتابعة تطبيق خدمات السلامة العامة والكفاءة الإنشائية للمباني، إلى جانب التأكد من عمل إنذارات الحريق، وكشافات الطوارئ والصيانة لدورات المياه والمطابخ، وانتهاء أعمال الصيانة والدهانات والتجديد للأثاث بجميع المباني.

وأكد رئيس جامعة العريش، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والجودة بشكل دوري، ومتابعة رؤساء المباني لاحتياجات الصيانة، والغرف، وتوفيرها، لتحقيق انطباع جيد لدى الطلاب المُقيمين، موجهًا إلى إضفاء مظهر جمالي وبهجة لدى الطلاب المقيمين بالمدن باستغلال المشاريع الفنية، لطلاب الكليات لتزيين المباني والغرف.

وأشار إلى حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية،

وقال الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه يجرى متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.