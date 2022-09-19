استرداد مليون و700 ألف متر من أملاك الدولة بمحافظة القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إلى أنه تم استرداد مليون و700 ألف م٢ فى المرحلة الأولى للموجة 20 لإزالة التعديات عن أملاك الدولة لتحتل العاصمة الصدارة بين المحافظات فى استرداد أراضى البناء أملاك الدولة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأراضي التي تم استردادها، وطرح رؤية واضحة لاستغلالها حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى.

وفى السياق، أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار والتعامل الفورى مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين وشارك فيه لأول مرة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالقاهرة.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة، ومراجعة جاهزية سيارات الشفط وخطة توزيعها.

كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتنفيذ الخطة الإستثمارية وسرعة التعاقد لإنجاز تلك الخطة ، مؤكدا على ضرورة التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لسرعة تنفيذ الإحتياجات السريعة والعاجلة لأهالى كل حى.

وطالب اللواء خالد عبد العال رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر في الشارع لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها على الفور.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد ، وتسهيل الإجراءات على المواطن فى إطار القانون .

كما شدد اللواء خالد عبد العال على رؤساء الأحياء بضرورة الاستمرارية في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين، مؤكدا على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة بصفة دورية ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة للمرور على المنشآت العامة ودور العبادة لمراجعة الوصلات الكهربائية ، والتأكد من توافر وسائل الحماية المدنية.