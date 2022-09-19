اجتماع تنسيقى استعدادا لتدشين مبادرة "لتسكنوا إليها" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا استعدادا لتدشين مبادرة "لتسكنوا إليها"، والتي من المقرر انطلاقها بعد غدا الأربعاء بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت رعاية محافظ الإسماعيلية وبالتعاون مع الأزهر الشريف، وبالتنسيق مع منطقة وعظ الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الطلاب، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاث، ومديرى العموم بالمحافظة، وممثلي منطقة الوعظ بالإسماعيلية.

وهي المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف، وتبناها مَجمع البحوث الإسلامية وقطاعاته، وأعلنت عنها منطقة وعظ الإسماعيلية اليوم؛ وذلك حرصًا على توجيهات السيد الرئيس وتنفيذها للحفاظ على الأسرة المصرية ومكوناتها من (زوج - زوجة - أبناء).

وخلال الاجتماع تم مناقشة آلية عمل مبادرة "لتسكنوا إليها "، والتي تستهدف الفئة العمرية الشبابية "18 : 45"، والهدف من المبادرة هو الحفاظ على الهُوية المصرية، والوقوف على العقبات التي تواجه الشباب والفتيات و تعرقل إتمام عملية الزواج و الحد من المشكلات التي تنتج عن تدخل الأهل.

بالإضافة إلى مبادرة "المخدرات وأثرها السلبي"، والتي تستهدف الفئة العمرية "13 : 45" والهدف منها بيان أثر المخدرات وضررها على النفس والمجتمع.

كما تم طرح ومناقشة أقسام المبادرة الثلاث، والتي تستهدف طلاب الجامعة والتي من الممكن أن تتم على أكثر من لقاء، وذلك بالتنسيق مع جامعة قناة السويس، والشق الثاني خاص بالمدارس لتوعية الطلاب بأضرار التدخين و المخدرات و أثرها السلبى.

والشق الأخير يتم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لعمل ندوات لمخاطبة الآباء للتخفيف من أعباء الزواج وتوعية الشباب والفتيات بأهمية الزواج و كيفية تكوين أسرة ناجحة سليمة.

وأكد "بشارة" خلال الاجتماع على أهمية المبادرة وضرورة التوعية للمقبلين على الزواج، وكذلك الآباء والأمهات؛ لبناء أسرة صالحة متماسكة تؤدي إلى مجتمع قويم متماسك.

مضيفًا، أنه لابد من العمل للقضاء على التدخين وتعاطي المخدرات، لما لها من مردود سلبي على الأسرة والمجتمع، مع ضرورة تعميم المبادرة بكافة المراكز والمدن والقُرى وضم كل فئات المجتمع.