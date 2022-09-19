اتحاد الباعة الإيطاليين: ارتفاع أسعار الطاقة يدفع التضخم إلى مستوى قياسي

قال اتحاد الباعة الإيطاليين (كونفيزيرتشينتي)، إنه تم تأكيد بلوغ التضخم مستويات قياسية، موضحا أن معطيات المعهد الوطنى للإحصاء (إستات) الخاصة بشهر أغسطس، تتوافق مع تلك المتوقعة من قبلنا فى الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الاتحاد الايطالى أن "الزيادة فى الأسعار على أساس سنوى تظل عند نسبة 8.4٪، وهو مستوى يذكرنا المعهد الوطنى للإحصاء بأننا لم نشهده فى بلادنا منذ أكثر من 30 عامًا"، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشار الاتحاد الإيطالى إلى أن "هذه المسيرة مدفوعة بأسعار الطاقة، التى يكون لعرقها أيضًا تأثير قوى على تكاليف المواد الخام. ضغط قوى جدًا على ميزانيات الأسرة، محاصرًا بين نسبة الزيادات فى الفواتير المؤلفة من ثلاثة مراتب، والحاجة إلى التعويض عن طريق تقليص بنود الإنفاق الأخرى”.

وخلص الاتحاد إلى القول "إنها مأساة حقيقية للشركات، التى لا يتعين عليها فقط تحمل زيادة مستمرة وسريعة للغاية فى التكاليف”، بل "مواجهة التباطؤ الحتمى فى الاستهلاك فى الوقت نفسه أيضاً".