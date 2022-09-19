اليوم السابع
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"إيما" حصان الملكة إليزابيث المفضل يقف أثناء مرور موكب نعش الملكة.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 05:02 م
"إيما" حصان الملكة إليزابيث المفضل يقف أثناء مرور موكب نعش الملكة.. صور حصان الملكة إليزابيث المفضل "إيما"
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إيما الحصان المفضل للملكة إليزابيث الثانية وقفت أثناء مرور موكب نعش الملكة إليزابيث فى قلعة وندسور، حيث ستدفن مساء اليوم.

وكان تم رصد كلاب الملكة إليزابيث الراحلة في قلعة وندسور في انتظار الموكب الملكى الذى يحمل جثمانها.

كلاب الملكة إليزابيث
كلاب الملكة إليزابيث

 

وكان وصل منذ قليل جثمان الملكة إليزابيث إلى قلعة وندسور على رأس موكب ملكى خرج من لندن بعد إتمام الجنازة الرسمية فى كاتدرائية وستمنستر ونقل النعش إلى ولينجتون.

 

وشارك فى نقل نعش الملكة موكب جنائزي تم تشكيله بالفعل لتوصيلها إلى كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور لأداء صلاة تأبين هناك.

 

وانضم أفراد من القوات المسلحة إلى الشرطة في حراسة دائمة على طول الطريق.

 

واصطف الآلاف من المعزين حتى القلعة ، وسط تحذيرات من أن الطريق مغلق الآن ولا يمكن السماح بدخول المزيد من الزوار.

 

 

تم رفع الراية الملكية فوق قلعة وندسور ، مما يدل على أن الملك تشارلز قد وصل إلى المقر الملكي قبل صلاة التأبين.

 

 

 

 

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

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