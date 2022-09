إنزال نعش الملكة إليزابيث فى القبو الملكى أسفل كنيسة القديس جورج.. فيديو

بعد انتهاء صلاة الوداع الأخيرة على الملكة إليزابيث الثانية فى كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور، شوهد نعشها وهو يتم إنزاله إلى القبو الملكى أسفل الكنيسة، حيث سيتم دفنها إلى جوار زوجها دوق إدنبرة، الأمير فيليب ووالدها الملك جورج، ووالدتها الملكة الام ورماد شقيقتها مارجريت.

وخرج الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا ، بعد أن تحدثا إلى رئيس أساقفة كانتربرى جاستن ويلبي وعميد وندسور.

وتبعه أفراد آخرون من عائلته ، كالأميرة آن والأمير إدوارد والأمير أندرو - إلى جانب وريث العرش الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري.

وستعود العائلة في الساعة 8.30 مساءً الليلة لحضور جنازة أخيرة خاصة بعيدًا عن الكاميرات حيث ستدفن الملكة.

وغادر الملك مع كاميلا ، وتبعه أقاربه في سيارات منفصلة.

بينما كان هناك بعض رؤساء الدول في الخدمة ، بما في ذلك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي شوهد للتو وهو يغادر الكنيسة ، ورؤساء وزراء سابقون - كان الغالبية من الموظفين المنزليين من مساكن الملكة.

واصطف الموظفون من قصر باكنجهام في الخارج في وقت سابق لمشاهدة الموكب يمر وتكريمهم للملكة حيث تم نقلها عبر نصب فيكتوريا التذكاري.

The Garter King of Arms proclaims the styles and titles of Queen Elizabeth II as her body is lowered into the Royal Vault. pic.twitter.com/lgzgj5fRkA