إغلاق وتشميع "3 سناتر دروس خصوصية" في حي المناخ ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن دكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، عن إغلاق وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية، جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمتابعة وغلق السناتر حفاظاً على أبنائنا الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

وأوضح رئيس حى المناخ، أن الأجهزة التنفيذية بالحي قامت بغلق وتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 سناتر، مؤكداً أن لجان الرصد والتتبع المشكلة من العديد من الإدارات بالحي قد رصدت تردد مئات التلاميذ والطلاب علي تلك السناتر علي مدار اليوم ابتداء من بعد ظهر كل يوم وأن أصحاب تلك السناتر يقومون بمراقبة لأي أجهزة حكومية تتابع نشاط تلك السناتر لإخفاء نشاطهم.

وأكد رئيس الحي أنه تم تكليف لجان الرصد والمتابعة والتفتيش والأمن والرخص والاشغالات وقيادات الحي، بالتوجه فور بدء النشاط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع تغيير نشاط الوحدات المخصصة كسكن في نشاط مخالف.

وأشار إلى أن لجان الحي قامت بالتشميع والتحفظ علي العديد من الأدوات المستخدمة بالسناتر بالإضافة إلي قيام الشؤن القانونية بفحص تلك الحالات تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار تلك المخالفات.