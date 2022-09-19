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إعلام فلسطينى: الإفراج عن مدير المسجد الأقصى المبارك بعد اعتقاله بالقدس

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:19 ص
إعلام فلسطينى: الإفراج عن مدير المسجد الأقصى المبارك بعد اعتقاله بالقدس مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسوانى
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الاثنين، الإفراج عن  مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني عقب اعتقاله بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل من منزله بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واستولت على جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الوثائق والمقتنيات، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى أحد مراكزها في المدينة.

 

 

 


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