إعلام فلسطينى: الإفراج عن مدير المسجد الأقصى المبارك بعد اعتقاله بالقدس

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وسائل إعلام محلية فلسطينية، الاثنين، الإفراج عن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني عقب اعتقاله بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل من منزله بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ الكسواني في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، واستولت على جهاز الحاسوب الخاص به وبعض الوثائق والمقتنيات، قبل أن تعتقله وتقتاده إلى أحد مراكزها في المدينة.