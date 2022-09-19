اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 07:54 ص
أكرم القصاص
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إعصار نانمادول يعطل حركة الطيران والسكك الحديدية فى اليابان

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 07:50 ص
إعصار نانمادول يعطل حركة الطيران والسكك الحديدية فى اليابان إعصار - صورة أرشيفية
وكالات

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اجتاح إعصار نانمادول غرب اليابان متسبباً في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية الاثنين، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية وتعطيل عمل القطارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 300 ألف منزل.

وحسب موقع الشرق، حذرت السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية مع تحرك الإعصار الرابع عشر هذا الموسم نحو شرق اليابان.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن من المتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 400 مليمتر في منطقة توكاي بوسط اليابان، معقل الصناعة باليابان، على مدار الأربع والعشرين ساعة القادمة.

 


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إعصار نانمادول

اليابان

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