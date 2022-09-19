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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وميني باص ببورسعيد

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:25 م
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وميني باص ببورسعيد حادث طريق - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارة ربع نقل، بسيارة ميني باص، في غرب محافظة بورسعيد.
 
وكان استقبل مستشفى السلام 8 مصابين نتيجة تصادم سيارة ربع نقل مع ميني باص أمام مصنع المواسير، وهم: محمود مصطفى محمد السيد صالح 31 سنة، مقيم ميت أبو غالب مركز كفر سعد دمياط، عزة إبراهيم مسعد اللبان 38 سنة، مقيم مركز دمياط، محمد علي مصطفى نعمة الله 38 سنة مقيم ميت أبو غالب مركز كفر سعد دمياط، رضا مصطفى محمد السيد صالح 31 سنة، مقيم ميت أبو غالب مركز كفر سعد دمياط. 
 
 
كما أصيبت أسماء يوسف عبد الحليم فرحات 25 سنة مقيمة بمحافظة دمياط، محمد متولي الشرباصي محمد 30 سنة، مركز ميت أبو غالب مركز كفر سعد دمياط، محمود حماده محمد محمد معوض مركز ميت أبو غالب مركز كفر سعد دمياط، عبده محمد محمد ابراهيم 36 سنه مركز ميت أبو غالب مركز كفر سعد دمياط . 
 
 
وجاءت حالة جميع المصابين كدمات وسحجات بالجسم باستثناء المصاب عبده محمد محمد، الذي يعانى من اشتباه كسر بالقدم اليسرى وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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