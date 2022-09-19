إصابة شخصين بلدغة ثعبان وعقرب في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل مستشفى كفرالشيخ العام، سيدة فى بداية العقد الثالث من مدينة مسير، مصابة بلدغة عقرب، وجرى التعامل مع الحالة سريعا وفقا للإسعافات الطبية المقررة فى مثل تلك الحالات، كما أصيب شاب من قرية سنديون التابعة لمركز فوة بلدغة ثعبان أثناء عمله بالأرض الزراعية، وتم نقله إلى مستشفى فوة المركزي، وتم عمل الفحوصات، والأشعات اللازمة له، وجار التعامل مع الحالة وإعطاء المصاب العلاج المطلوب، وحالته العامة مستقرة.



تلقى مرفق إسعاف كفرالشيخ، بلاغا بالحادثين من الأهالى، وتبين من سجلات مستشفى كفرالشيخ العام، إصابة "إسراء.ا .أ" 21 سنة، تقيم بقرية مسير التابعة لمركز كفر الشيخ، بلدغة عقرب، بينما تبين من سجلات مستشفى فوه المركزي، إصابة "حازم .أ.م " ، 18سنة، من عزبة عبد الجواد التابعة للوحدة المحلية بسنديون مركز فوة بلدغة ثعبان، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.