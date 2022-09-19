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إستونيا: دول البلطيق وبولندا فرضوا حظرا على دخول مواطنى روسيا وبيلاروسيا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:25 ص
إستونيا: دول البلطيق وبولندا فرضوا حظرا على دخول مواطنى روسيا وبيلاروسيا اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، أن دول البلطيق وبولندا فرضوا حظرا على دخول مواطني روسيا وبيلاروسيا، بتأشيرات شنجن الصادرة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتبارا من 19 سبتمبر، وفقا لروسيا اليوم.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة، حيث تم التوصل إلى اتفاق ينص على أن إستونيا والدول الأخرى المتاخمة لروسيا، يمكنها تقييد دخول المواطنين الروس على المستوى الوطني بعد ذلك، وافقت بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا على فرض قيود سفر مشتركة على المواطنين الروس الذين يكون هدفهم من زيارة الاتحاد الأوروبي هو السياحة أو الأعمال أو الرياضة أو الثقافة.

وسيتم إجراء استثناءات لسائقي الشاحنات والدبلوماسيين وأولئك الذين يعبرون الحدود لأسباب إنسانية.


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