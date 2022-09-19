إزالة 164 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منذ بدء الحملات بالمنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 164 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجه 20 لإزالة التعديات والتي تستمر في الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة مشيرا إلى انه تم إزالة عدد 159 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و 5 حالات تعدي علي أرض زراعية، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزلات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق، أزالت الوحدات المحلية لكل من مركزي (المنيا ومغاغة) أمس الأحد ، 11 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك دولة (وحدات محلية/ أوقاف).