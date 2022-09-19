وذكرت قيادة العمليات العسكرية في جنوب أوكرانيا اليوم أن قواتها قصفت مستودعات ذخيرة تابعة للجيش الروسي ومواقع قيادة ومواقع للدفاع الجوي في اتجاه الجنوب.

وقالت قيادة العمليات "لا يزال الوضع في منطقة عملياتنا متوترًا للغاية، ولكن تحت سيطرة قوات الدفاع، وتواصل وحداتنا صد هجمات الروس في منطقة برافدين وتعزيز المواقع التكتيكية في مناطق أخرى من الجبهة، ولم يطرأ أي تغيير كبير على انتشار الروس وتشكيلتهم وموقعهم، لكنهم لا يتخلوا عن محاولات سحب الاحتياطيات وإعادة تجميع صفوفهم".

وشنت القوات الروسية، أمس ثماني غارات جوية وهجوم صاروخي واحد، على تجمعات مدنية على طول خط المواجهة بينما ردت القوات الجوية الأوكرانية بشن 11 ضربة ونفذت وحدات الصواريخ والمدفعية أكثر من 200 مهمة نارية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد أمس أن "الهدوء الذي يسود المعارك بعد سلسلة الانتصارات الأوكرانية على الخطوط الأمامية ليس هدوءا، بل استعدادا لانتصار آخر، وأن قوات بلاده استطاعت استعادة السيطرة على مدن إزيوم، وبالاكليا، وكوبيانسك، وخاركيف".

ومن جانبه ، قال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو - حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية ، اليوم الاثنين، إنه بشكل عام، قُتل 853 مدنياً وجُرح 2135 في منطقة دونيتسك منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.

وفي السياق ذاته، أعلن حاكم مدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف إصابة ستة مدنيين بانفجار لغم في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ونٌقلوا جميعًا إلى المستشفى.

وقال عبر تطبيق تليجرام إنه "مع هروب القوات الروسية، فإن خطر الألغام مرتفع للغاية داخل المناطق المحررة في منطقة خاركيف".

وأشار إلى أن ستة مدنيين أصيبوا في انفجار لغم؛ بينهم شخصان كانا يقودان سيارة في منطقة ديرهاتشي واثنان في منطقة إيزيوم واثنان في منطقة تشوهيف ونٌقل المصابين جميعاً إلى المستشفى.

وأفاد سينيهوبوف بأن مقذوفات القوات الروسية تسببت في إلحاق أضرار بالمنازل السكنية ومرافق البنية التحتية.

وفي السياق ذاته، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت في الساعات الأولى من صباح اليوم موقع محطة "بيفدينوكراينسك" للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا، وأن صاروخًا أصاب منطقة تبعد 300 متر عن مفاعلات المحطة.

وقالت الشركة الوطنية لتوليد الطاقة النووية في أوكرانيا "إنرجوأتوم"، أن مباني المحطة النووية تضررت بسبب موجة من الانفجارات الناجمة عن القصف، كما تحطمت أكثر من 100 نافذة، دون وقوع إصابات بين العاملين.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن فصل إحدى الوحدات الكهرومائية في محطة "أولكساندريفكا" للطاقة الكهرومائية، والتي تعد جزءًا من مجمع الطاقة في جنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى ثلاثة من خطوط الجهد العالي لنقل الطاقة.

وشددت "إنرجوأتوم" على أن "الهجمات الإرهابية النووية الروسية تشكل تهديدًا عالميًا ويجب وقفها لمنع وقوع كارثة أخرى".



