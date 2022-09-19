أوكرانيا تعلن استعادة قرية فى لوجانسك.. وتؤكد: المنطقة لم تعد خاضعة لروسيا

كتب أحمد عرفة

قالت السلطات الأوكرانية، إنها استعادت قرية في لوجانسك، موضحة أن المنطقة لم تعد خاضعة بالكامل لروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا بلغ حتى يوم أمس 14 ألفا و532 ضحية مدنية، بينهم 5916 قتيلا و8616 جريحا.

وأشار المكتب الأممي - في آخر تحديث أصدره، اليوم الاثنين، لأعداد ضحايا الأزمة الأوكرانية - إلى أن عدد القتلى في منطقتي دونيتسك ولوجانسك بلغ 3540 قتيلا و4682 جريحا، فيما بلغ عدد الضحايا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية 3171 قتيلا و3356 جريحا.

وأضاف أنه في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والقوات المتحالفة معها، بلغ عدد القتلى 369 شخصا، إلى جانب 1326 جريحا، أما في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الضحايا، والتي تشمل مدن كييف وشيركاسى وتشيرنييف واوديسا وسومى وزابورجيا وغيرها، فسجلت 2376 قتيلا و3934 جريحا.