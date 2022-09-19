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أكرم القصاص عن مبادرة المتحدة "أخلاقنا الجميلة": تذكرنا بالقيم الأصيلة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:51 م
أكرم القصاص عن مبادرة المتحدة "أخلاقنا الجميلة": تذكرنا بالقيم الأصيلة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
محمد شرقاوى

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قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت حملة أخلاقنا الجميلة للتذكير بالقيم الإنسانية والتقاليد الأصيلة، مضيفا: أن المواطنين فى الشوارع يتحدثون عن الحنين إلى الماضى حيث كانت تسود الأخلاق في كل شيء، ومنها الرياضة.
 
وأضاف رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، :"الشركة المتحدة أطلقت عدة مبادرات الفترة الأخيرة ومنها فى الفن والرياضة واكتشاف المواهب، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين. 
 
وشدد "القصاص" على أهمية احترام المتبادل بين الناس، معلقا: الفكرة تساعد على توقف التجاوزات أو الشتائم فى كل المجالات لا سيما المجال الرياضى".
 
فى إطار دورها المجتمعى الهام، تطلق الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.
 
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

مبادرة اخلاقنا الجميلة

اكرم القصاص

الشركة المتحدة

يوسف الحسينى



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