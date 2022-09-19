كتبت نهير عبد النبى

الغيبوبة السكرية هي إحدى مضاعفات داء السكري التي تهدد الحياة بالخطر، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic إن اصيبت بغيبوبة السكري، فأنت على قيد الحياة ولكنكَ لن يمكنكَ الاستفاقة أو الاستجابة للمشاهد أو الأصوات أو غيرها من المحفزات بشكلٍ هادف في حالة عدم معالجتها، قد تكون غيبوبة السكري قاتلة.

وهناك أعراض تدل على الإصابة بغيبوبة السكر

قبل أن تصاب بغيبوبة مرض السكري، فعادة ما تواجه علامات وأعراض ارتفاع سكر الدم أو انخفاض نسبة سكر الدم.

-ارتفاع مستوى السكر في الدم (فرط السكر في الدم).

-إذا كانت نسبة السكر في دمك عالية جدا فستشعر بـ:

-زيادة العطش

-كثرة التبول

-الإرهاق

-الغثيان والقيء

-ضيق النفس

-ألم بالمعدة

-رائحة النفس تشبه الفاكهة

-جفاف الفم بشدة

-تسارع ضربات القلب

-انخفاض نِسبة السكر في الدم (نقص سُكر الدم)

-قد تتضمن علامات وأعراض انخفاض سكر الدم ما يلي:

-الرعشة والعصبية

-القلق

-الإرهاق

-الضعف

-التعرق

-الجوع

-الغثيان

-الدوار أو الدوخة

-صعوبة في التحدث

قد يصاب بعض الأشخاص، خاصة أولئكَ الذين أصيبوا بداء السكري لفترة طويلة، بحالة تُعرف بالغفلة عن نقص السكر في الدم ولن يكون لديهم علامات تحذيرية تشير إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.

إذا شعرتَ بأي أعراض لارتفاع أو انخفاض السكر في الدم، فقم بفحص نسبة السكر في الدم واتباع خطة علاج مرض السكري بناءً على نتائج الاختبار. إذا لم تشعر بالتحسن سريعًا، أو بدأتَ تشعر بسوء، فاطلب مساعدة الطوارئ.

إن أي شخص مصاب بالسكري معرَّض لخطر الغيبوبة السكرية ولكن العوامل التالية يمكن أن تزيد من الخطر:

-مشاكل حقن الأنسولين وفي حال كنتَ على مضخة الأنسولين فإنه يجب عليكَ التحقق من سكر الدم بشكل متكرر يمكن التوقف عن حقن الأنسولين في حال تعطل المضخة أو التواء الأنبوب (القسطرة) أو سقوطه من مكانه يمكن أن يؤدي نقص الأنسولين إلى الحماض الكيتوني السكري.

-مرض أو إصابة جسدية أو جراحة. إذا كنتَ مريضًا أو مصابًا فإن مستويات سكر الدم تميل إلى الارتفاع وأحيانًا ترتفع بشكل مأساوي وقد يتسبب هذا في حدوث الغيبوبة السكرية في حال إصابتك بداء السكري من النوع الأول، ولا تقُم بزيادة جرعتكَ من الأنسولين بغرض التعويض.

قد تزيد أيضًا الحالات الطبية مثل فشل القلب الاحتقاني أو داء الكلى من خطر تعرُّضكَ لمتلازمة فرط الأسمولية السكرية.

-داء السكري غير المتحكَم به. في حالة عدم مراقبتكَ لنسبة السكر في دمكَ بشكل صحيح أو عدم تناوُلكَ الأدوية الموصوفة لكَ حسب الإرشادات، فأنت عُرضة بشكل كبير لزيادة المضاعفات الطويلة الأمد، وكذلكَ للغيبوبة السكرية.

-تجاهل تناول الوجبات أو الأنسولين عن عمد أحيانًا يختار الأشخاص المصابون بالسكري الذين لديهم اضطرابات الأكل عدم تناوُل جرعتهم الموصوفة لهم من الأنسولين حسب الإرشادات على أمل فقدان الوزن. وهذا أمر خطير وممارسة تهدِّد حياتهم، وقد تزيد من خطر تعرُّضهم للغيبوبة السكرية.

-تناول الكحوليات يمكن للكحول أن يكون له آثار على سكر الدم لديكَ. قد تجعل آثار الكحول المسكِّنة للآلام من الصعب عليكَ معرفة متى تَظهر عليكَ أعراض انخفاض سكر الدم وهذا يمكن أن يزيد من خطر تعرُّضكَ للغيبوبة السكرية الناتجة عن نقص سكر الدم.

-تعاطي الأدوية غير القانوني يمكن أن تزيد العقاقير غير الشرعية مثل الكوكايين والإكستاسي من خطر تعرُّضكَ لارتفاع مستويات السكر في الدم وتطورات أخرى مرتبطة بالغيبوبة السكرية.