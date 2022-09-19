اليوم السابع
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أشرف زكي: "أخلاقنا الجميلة" مبادرة رائعة وتستحق الإشادة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:37 م
أشرف زكي: "أخلاقنا الجميلة" مبادرة رائعة وتستحق الإشادة أشرف زكي
كتب علي الكشوطي

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أعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته بمبادرة أخلاقنا الجميلة، واصفا هذه الحملة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" بأنها مبادرة رائعة وتستحق الإشادة.
 
وأكد أشرف زكي على أننا في حاجة للعودة لأخلاقنا الحلوة أخلاق المصريين، وأن تاريخنا السينمائي يضم الكثير من الروائع والمشاهد التي تخدم هذا الهدف.
 
فى إطار دورها المجتمعى الهام، أطلقت الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.
 
الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

اشرف زكي

اخلاقنا الجميلة

نقيب الممثلين

الاخلاق والقيم



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