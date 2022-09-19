أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2019

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1116 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1665 دولار حالياً .



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 يسجل 957 جنيها.



الذهب عيار 24 يسجل 1276 جنيها.



عيار 21 يسجل 1116 جنيها.



الجنيه الذهب 8928 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1665 دولار على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب .

وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

وأغلق السوق العالمي الأسبوع الماضي عقب إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.