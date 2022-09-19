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أستاذ تربية بجامعة حلوان يشيد بحملة "أخلاقنا الجميلة" للشركة المتحدة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:35 م
أستاذ تربية بجامعة حلوان يشيد بحملة "أخلاقنا الجميلة" للشركة المتحدة الدكتور سليم عبد الرحمن
كتب محمود طه حسين

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أشاد الدكتور سليم عبد الرحمن،  أستاذ الفلسفة وعلم النفس بكلية التربية بجامعة حلوان، بالحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

وقال الدكتور سليم عبد الرحمن، إن الدراما والمنبر الاعلامى لهما دور كبير فى التأثير على أبنائنا الطلاب، موضحا أن مؤسسة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت حملة مهمة جدا يجب دعمها من كافة المؤسسات، كونها تقود قافلة التطوير فى أخلاقنا، موضحا أنه يجب التنسيق مع مؤسسات التعليم لتنفيذ هذه المبادرة فى المدارس، مع تخصيص منهج لعلم الأخلاق بداية من المرحلة الإعدادية والتى تشكل فيها شخصية الطالب يتضمن الانتماء ومحاربة الشائعات وحب الوطن وغيرها من الأخلاقيات.

وفى إطار دورها المجتمعى الهام، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة جديدة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.

 

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

 

 

 


جامعة حلوان

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

حملة أخلاقنا الجميلة

اخبار مصر



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