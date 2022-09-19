أسامة الأزهري ونائب محافظ البحيرة يفتتحان معرض دمنهور للكتاب.. صور

البحيرة - ناصر جودة

افتتح منذ قليل الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، معرض دمنهور للكتاب فى دورته الخامسة، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور في البحيرة.





يأتى افتتاح معرض الكتاب، بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي، والذي يستمر حتى 28 سبتمبر، بالتعاون مع مديرية الثقافة بالبحيرة والهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات العامة.



يشارك فى فاعليات المعرض، أكثر من 30 من دور النشر، ويتضمن العديد من الفاعليات والأنشطة الثقافية والندوات والأمسيات لتواصل البحيرة عاما بعد عام النجاح والتميز.



حضر افتتاح المعرض، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، ومحمد بسيونى وكيل وزارة الثقافة بالبحيرة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



من جانبها أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن إفتتاح معرض الكتاب يستهدف أهمية الثقافة فى حياتنا وتأثيرها فى كافة برامج التنمية واعتبارها الحصن الحصين لمواجهة الأفكار الهدامة.



وأشارت إلى دور الفنون والثقافة بالنسبة للنشء والأطفال فى بناء العقول والفكر وتبنى الأفكار المبتكرة والمتطورة نحو مستقبل مشرق وواعد





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جانب-من-المعرض-(1)



جانب-من-المعرض-(2)



جانب-من-المعرض-(3)



خلال-الإفتتاح-(1)



خلال-الإفتتاح-(2)



خلال-الإفتتاح-(3)



معرض -دمنهور-للكتاب -(1)



معرض -دمنهور-للكتاب -(2)



معرض -دمنهور-للكتاب -(3)



معرض -دمنهور-للكتاب -فى-دورته-الخامسة-(1)



معرض -دمنهور-للكتاب -فى-دورته-الخامسة-(2)