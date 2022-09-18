8 مبادئ لمواجهة العمل الإرهابى فى الوظائف العامة.. اعرف التفاصيل

أحمد عبد الهادى

حددت المحكمة الإدارية العليا 8 مبادئ، لمواجهة العمل الإرهابى فى المرافق العامة، من خلال حيثيات حكمها برفض طعن مقام من طبيب بمستشفى سوهاج العام، على قرار فصله من الخدمة الصادر من جهة عمله، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وقـيامه بالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام، وقلـب النظـام والتجمهـر، وشاركهم فى استخدام الأسلحة النارية والذخـائر باستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـارى وذخـائـر وسـلاح أبيض، وقضت المحكمة بإجماع الآراء بفصله من خدمة مرفق الصحة.

والمبادئ الـ8 لمواجهة العمل الإرهابى فى المرافق العامة هى:

1- استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.

2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.

3-الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى.

4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها.

6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى.

7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها.

8-الإضرار بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.