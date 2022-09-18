20 معلومة عن مبادرة "المخلفات والمناخ أفريقيا 50 بحلول 2050"

كتبت ــ منال العيسوى

سيتم إطلاق مبادرة النفايات العالمية 50 بحلول عام 2050 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لصالح القارة الأفريقية، والذى يهدف إلى معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المنتجة في إفريقيا بحلول عام 2050.

خلال هذا التقرير نرصد بالأرقام أفريقيا وملف المناخ وأهم 20 معلومة عن المبادرة الأفريقية.

1*البلدان الأفريقية تساهم بنسبة 4٪ فقط في الانبعاثات العالمية.

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‏ 2-يعيش 20٪ من سكان إفريقيا حاليًا في أكثر 10 دول عرضة للتأثر بالمناخ .

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3-بين عامي 2010 و 2022 بلغ عدد الأفارقة المتضررين من الجفاف 172.3 مليون.

4-بلغ عدد المتضررين من الفيضانات فى أفريقيا 43 مليونا.

5-الدول الأفريقية هي الأكثر تضررًا من انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه.

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‏6- من المتوقع أن يدفع تغير المناخ 78 مليون شخص إلى الجوع المزمن بحلول عام 2050، أكثر من نصفهم بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

7- تركز ستة من أصل 13 مبادرة لرئاسة COP27 على إفريقيا .

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8- ‏ هناك 598 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الطاقة.

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‏9- يوجد 930 مليونا لا يستطيعون الوصول إلى وقود الطهي النظيف.

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‏10-مبادرة النفايات 50 بحلول عام 2050 تعالج أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا.

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‏11- يتم إعادة تدوير أقل من 10٪ من النفايات الصلبة المتولدة في قارة أفريقيا .

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‏12- تشهد إفريقيا تهجير وهجرة ما يصل إلى 85.7 مليون شخص، أي ما يعادل 4.2% من سكان القارة.

13-القارة الإفريقية ستشهد تغيراً اجتماعياً واقتصادياً هائلاً بحلول عام 2050.

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14- سينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة .

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15- ‏ من المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من 1.6 ليصل إلى4 مليارات طن بحلول عام 2050.

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‏16- المخلفات المتولدة من القارة الأفريقية من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير.

17-يوجد بأفريقيا 19 مقلبا من أصل أكبر 50 مقلبا في العالم موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

18- انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات بأفريقيا تمثل حوالي 5-12٪ من إجمالي انبعاثات الغازات العالمية.

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19- ‏ يساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20٪ من تصريف الميثان العالمي.

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‏20- يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و 29٪ من الجسيمات الدقيقة.