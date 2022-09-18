يونيسف والشباب والرياضة يفتتحان أول معمل ابتكار لتطوير مهارات الشباب

كتبت ـ هند المغربى

افتتحت اليوم وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أول معمل ابتكار من نوعه والمقام داخل مركز شباب الوايلي.

وأنه سيتم تأسيس ستة معامل للابتكار في مصر وذلك بدعم من مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا في مصر وسفارة هولندا، ويهدف المعمل إلى تطويرمهارات الابتكار الاجتماعي والمهارات الرقمية وريادة الأعمال بين الشباب بما في ذلك المصريين والوافدين. وفق بيان اليونيسف.

حضر الافتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير هان ماورتس سخابفلد، سفير هولندا بمصر ، والدكتورة فاليري ليشتي ، مدير التعاون الدولي بسفارة سويسرا بمصر، و جيريمي هوبكنز ، ممثل يونيسف في مصر.

ووفق نموذج معامل الابتكار هو مكون جديد ضمن برنامج "مشواري". بدعم من مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا في مصر ومن سفارة هولندا ، ستقوم يونيسف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإنشاء معامل ابتكار داخل مراكز الشباب. ستقوم وزارة الشباب والرياضة بإدارة كل معمل. يهدف النموذج إلى المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب من المصريين وغير المصريين من خلال تعزيز الابتكار الاجتماعي، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال وأيضاً من أجل تأهيلهم لسوق العمل.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً كبيراً بمجال الابتكار وريادة الأعمال في العصر الحالي، مشيراً إلى اتجاه وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ معامل للابتكار داخل مراكز الشباب كجزء من دورها في تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعد التخرج؛ لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد المصري، ودور هذه المعامل في تعزيز الابتكار الاجتماعي، والمهارات الرقمية، وريادة الأعمال من أجل دعم هؤلاء الشباب.

وقال وزير الشباب والرياضة:"نريد أن يكون هناك معملاً ابتكارياً في كل مركز شباب لتقديم الدعم والتدريب للشباب للعثور على الأفكار المناسبة للمشروعات الناشئة والخاصة بهم، وأننا سنواصل سعينا نحو دعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من الشباب في كافة محافظات الجمهورية، واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها في الطريق الصحيح الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية".

وفي ختام كلمته، أثني وزير الشباب علي التعاون المثمر والشراكة طويلة الأمد مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وخاصةً في برنامج مشواري والذي امتد على مدار 14 عاماً، استطاع خلالها الوصول لقرابة 400 ألف شاب وفتاة داخل 15 محافظة تمثل الصعيد والدلتا، مشيراً إلى أن برنامج "مشواري" استطاع تزويد النشء والشباب، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، بفرص متواصلة لبناء القدرات والتوجيه المهني، من خلال مكونين أساسيين الأول تنمية المهارات والمكون الثاني " المشورة المهنية".

ومن جانبه، قال هان ماورتس سخابفلد، سفير هولندا بمصر: "إن مملكة هولندا تدعم هذه المبادرة بكل فخر من خلال برنامج "آفاق" المشترك وتأمل أن يُمَكن البرنامج جميع الأطفال في مصر من الحصول على المهارات والرغبة في تطوير آفاقهم. كما نأمل أن يكون معمل الابتكار هذا مكانًا للأطفال المصريين واللاجئين ليأتوا ويتعلموا ويلعبوا معًا."

وصرحت الدكتورة فاليري ليشتي، مديرة التعاون الدولي بسفارة سويسرا بمصر: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا اليوم للمشاركة في افتتاح أول معمل ابتكار من نوعه داخل مراكز الشباب وهو مكون جديد تحت برنامح "مشواري" وهو أيضاً مكون مهم ينفذ تحت مظلة برنامج "شباب للمستقبل". نحن فخورين بهذة الشراكة التي جمعتنا معاً ونأمل أن نرى الشباب والفتيات خريجي معامل الابتكار يقدمون حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجهها مصر في القريب العاجل"

وأكد جيريمي هوبكنز ، ممثل يونيسف في مصر ، ". نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأحقية حصول جميع الشباب والفتيات على المهارات اللازمة التي ستمكنهم من أن يصبحوا مواطنين فاعلين وسفراء للتغيير في عالم متغير".

وأضاف هوبكنز: "من خلال هذا النموذج، ستعمل يونيسف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية من خلال برنامج "شباب للمستقبل" وسفارة هولندا من خلال برنامج "آفاق" على ضمان وصول جميع الشباب والفتيات إلى معامل الابتكار التي ستمكنهم من العمل على ايجاد أفكار وحلول مبتكرة بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم ".

معامل الابتكار هي امتداد لبرنامج مشواري الذي تم اطلاقة بقيادة وزارة الشباب والرياضة عام 2008 وأصبح تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء منذ مايو 2021. وقد وصل برنامج مشواري إلى 400 الف فتاه وشاب لتعزيز مهاراتهم الحياتية ومهارات التوظيف والمشورة المهنية.