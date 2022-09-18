وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية فى المنيا.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دول (المانيا - فرنسا - أمريكا) لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، موجهاً بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة، إن المناطق الاثرية بالمحافظة تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة والتي منها منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس، إلى جانب منطقة تونا الجبل والتي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا إلى جانب منطقة البهنسا ودير جبل الطير بمركزي بني مزار وسمالوط .











