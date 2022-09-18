اليوم السابع
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وزير خارجية الأردن: المنحة الأمريكية ستساعد المملكة فى التعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية

الأحد، 18 سبتمبر 2022 09:00 ص
وزير خارجية الأردن: المنحة الأمريكية ستساعد المملكة فى التعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن المنحة الأمريكية التي ستقدم إلى بلاده بقيمة مليار و450 مليون دولار، ستساهم في مساعدة المملكة في التعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية سواء أزمة اللاجئين أو ضبط الحدود أو مكافحة تهريب المخدرات.

 

وقال الصفدي ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - إن الولايات المتحدة ستقدم منحة لبلاده على مدى السنوات السبع المقبلة، مضيفا أنه سيتم أيضا دعم العملية الاقتصادية والتنموية بجزء من المنحة الأمريكية.

 

وأكد أن عمليات الإصلاح الاقتصادي والإداري في المملكة تهدف إلى تقوية الاقتصاد الأردني والرفع من تنافسيته وإيجاد فرص عمل.

 


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