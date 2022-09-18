وزير خارجية الأردن: المنحة الأمريكية ستساعد المملكة فى التعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية

وقال الصفدي ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - إن الولايات المتحدة ستقدم منحة لبلاده على مدى السنوات السبع المقبلة، مضيفا أنه سيتم أيضا دعم العملية الاقتصادية والتنموية بجزء من المنحة الأمريكية.

وأكد أن عمليات الإصلاح الاقتصادي والإداري في المملكة تهدف إلى تقوية الاقتصاد الأردني والرفع من تنافسيته وإيجاد فرص عمل.