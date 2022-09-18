وزير الكهرباء يتابع مؤشرات الأداء بنطاق عمل شركة مصر العليا

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم، أنه فى نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 3,6 مليون مشترك بنطاق محافظات الشركة (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج) حيث بلغ إجمالى مكونات الشبكة بنطاق عمل الشركة:

- بلغ إجمالى عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (244) لوحة.

- بلغ إجمالى أطوال الشبكات (11625) كم.

- بلغ إجمالى عدد المحولات (25الف) محول بإجمالى قدرة (7328) م.ف.أ.

وتم خلال شهرى يوليو واغسطس 2022 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 80مليون جنيه كخطة إستثمارية فى نطاق الشركة

وبالنسبة لمشروع ربط المشتركين على الخرائط الجغرافية

- تم الانتهاء من الربط بالكامل لقطاعى أسوان والأقصر بنسبة 100%.

- تم الانتهاء من الربط لقطاعى قنا وسوهاج بنسبة حوالى 61% وجارى الاستكمال.

وفيما يخص مشروع حصر وتكويد مهمات الشبكة على الجهدين المتوسط والمنخفض :

- تم الانتهاء من حصر وتكويد موزعات الجهد المتوسط لجميع قطاعات الشركة بنسبة 100%

- تم الانتهاء من حصر باقى مهمات الشبكة وجارى استكمال تثبيت الأكواد.

و مشروع الرفع المكانى لمهمات ومكونات الشبكة على الجهدين المتوسط والمنخفض

- تم الرفع المكانى لإحداثيات جميع الموزعات وجارى الاستكمال للأكشاك والمحولات.

- تم الانتهاء من تحديث الرسم الخطى SLD الخاص بشبكة الجهد المتوسط لجميع القطاعات وتتم المراجعة كل ثلاثة أشهر

وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها سيادته للنهوض بمستوى المعيشة فى القرى الأكثر احتياجاً، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية تم استعراض الموقف التنفيذي(المرحلة الأولى) بلغت عدد المراكز المستفيدة من المشروع 17 مركز وبلغت عدد القرى المستفيدة 411 بعدد 503مليون مشترك حيث تم تنفيذ :

- 570 كشك كامل بالمحول ،

- 118 اعمدة جهد متوسط

- 34644 عامود جهد منخفض

- 996 كم كابلات جهد متوسط

- 19,9 طن موصلات جهد متوسط

- 1,84 كم كابلات جهد منخفض

وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة الإهتمام بجودة الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين، ورفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب على خدمة العملاء.

كما أكد على الاهتمام بسرعة الرد على الشكاوى وحلها، ،وشدد على اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة فى جميع المناطق، وضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.