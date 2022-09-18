وزير القوى العاملة يلتقى نظيره السعودى لبحث وضع العمالة المصرية

كتبت ــ آية دعبس

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عبد الله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (48) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت فعالياتها اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال" من 21 دولة عربية.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ والتي تتسم بالقوة والاستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.

ومن جانبه، قدم نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي الشكر لمصر على استضافة هذا المؤتمر، وأعرب عن رغبته في توقيع مذكرة تفاهم فيما يخص منظومة الفحص المهني، والتي تقوم بها المملكة، للتأكد من مستوى مهارة العمالة وكفاءتهم قبل العمل بالمملكة، حيث إن وزارة القوى العاملة هى المنظمة لسوق العمل وتختص بتلبية احتياجاته من القوى العاملة الماهرة، وتأهيل العمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج والتى منها "المملكة العربية السعودية"، ولضمان تهيئة وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى المملكة العربية السعودية يجب قياس مستوى المهارة للعمال المصريين طبقا للمؤهلات والمهارات المطلوبة فى سوق العمل السعودى.

وأبدى وزير القوى العاملة حسن شحاتة استعداده الكامل لتوقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين، حيث إنه تم بالفعل مطابقة 23 عائلة مهنية متضمنة في برنامج الاعتماد المهني في المملكة العربية السعودية بالمعايير المصرية، وتم التأكد أن المهن لها مقابل فى التصنيف المهني المصري الصادر عام 2017 ومحدد لها مهارات محددة لكل مهنة داخل كل عائلة مهنية.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة، ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة.