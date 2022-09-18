وزير الطيران يلتقي السفير الفرنسي لبحث التعاون المشترك

كتب أحمد مصطفى

استقبل الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني اليوم، بمقر الوزارة السفير مارك باريتيسفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية بين مصروفرنسا في مجال النقل الجوى، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران،ولفيف من قيادات وزارة الطيران .

وفى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالسفير الفرنسى والوفدالمرافق له مؤكداً على التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا والذى تمتد جذوره لعقود تاريخيةطويلة في مختلف المجالات،

وأشار وزير الطيران إلى أهمية التعاون المشترك مع دولة فرنسا فى مختلف أنشطة النقلالجوى، وفتح آفاق جديدة بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويسهم فى تحفيزوزيادة الحركة الجوية ،، تماشياً مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر على جميعالمستويات بما يحقق أعلى معدلات التنمية الإقتصادية وجذب مزيد من الاستثماراتالأجنبية مضيفًا أن فرنسا تعد شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر فى العديد من المجالاتمنها الطيران المدني.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتعاون الفعال بمايسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بين البلدين، ومن جانبه أبدى السفير مارك باريتي سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكداً على أهمية دورقطاع الطيران المدنى المصرى فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة أنمصر وفرنسا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية قوية حيث أكد السفيرالفرنسي حرص بلاده على الشراكة وتبادل الخبرات مع مصر فى مجال النقل الجوى، فىضوء ما يشهده قطاع الطيران المدني المصرى من تطور كبير .