وزير الصحة ينتقد نقص الأدوية والمستلزمات بإحدى غرف العمليات بمستشفى أبو تيج

أسيوط – هيثم البدرى

انتقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لأسيوط نقص الأدوية، ونقص المستلزمات الطبية بمستشفي أبو تيج النموذجى كما انتقد عدم انضباط معايير الجودة، وعدم تصليح بعض الأجهزة حيث إن بعض الأجهزة غير موجودة مثل جهاز تخدير بإحدى غرف العمليات، وبعض الأجهزة تحتاج لصيانة، جاء ذلك خلال تفقد الخدمات الصحية بالمستشفي ومدى رضا الممواطنين عن الخدمات المقدمة، كما تفقد أقسام الطوارئ، ةوالأشعة ووحدة الغسيل الكلوي، والمناظير والعمليات، ووحدة المبتسرين والرعاية المركزة بمستشفى أبوتيج النموذجي.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد وصل إلى محافظة أسيوط في إطار زيارته اليوم لتفقد عدد من المستشفيات الصحية وبعض المنشآت التابعة لوزارة الصحة، وكان في استقباله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات مديرية الصحة بأسيوط.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وصل صباح اليوم إلى محافظة أسيوط، لتفقد أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي والوقوف على نسبة الأعمال بالمشروع، كما يتفقد وحدة حضانات المبتسرين ورعاية الطفل والقسم الداخلي ووحدة الكلى والرعاية المركزة وقسم السموم وقسم الطوارئ بمستشفى الإيمان العام، كما يتفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج والتي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن وزير الصحة يتفقد أقسام الطوارئ والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي والمناظير والعمليات ووحدة المبتسرين والرعاية المركزة بمستشفى أبوتيج النموذجي، كما يتفقد قسم قسطرة القلب ووحدة الغسيل الكلوي و وحدة الأورام والرعاية المركزة بمستشفى أسيوط العام، كما يتفقد الأقسام الداخلية بمستشفى حميات أسيوط، كما يتفقد قسم الرعاية المركز وأعمال التطوير بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي.

واستهل خالد عبد الغفار وزير الصحة زيارته لمحافظة أسيوط بتفقد الأعمال بمستشفي منفلوط المركزى لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية ومواعيد التسليم.