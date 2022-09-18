اليوم السابع
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وزير الصحة يصل أسيوط ويتفقد الإنشاءات بمستشفى منفلوط المركزى.. صور

الأحد، 18 سبتمبر 2022 10:35 ص
وزير الصحة يصل أسيوط ويتفقد الإنشاءات بمستشفى منفلوط المركزى.. صور وزير الصحة يصل أسيوط ويتفقد الإنشاءات بمستشفي منفلوط المركزى
أسيوط – هيثم البدرى

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وصل  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إلي محافظة أسيوط في إطار زيارته اليوم لتفقد عدد من المستشفيات الصحية وبعض المنشآت التابعة لوزارة الصحة، وكان في استقباله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات مديرية الصحة بأسيوط.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وصل صباح اليوم إلى محافظة أسيوط، لتفقد أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي والوقوف على نسبة الأعمال بالمشروع، كما يتفقد وحدة حضانات المبتسرين ورعاية الطفل والقسم الداخلي ووحدة الكلى والرعاية المركزة وقسم السموم وقسم الطوارئ بمستشفى الإيمان العام، كما يتفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج والتي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن وزير الصحة يتفقد أقسام الطوارئ والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي والمناظير والعمليات ووحدة المبتسرين والرعاية المركزة بمستشفى أبوتيج النموذجي، كما يتفقد قسم قسطرة القلب ووحدة الغسيل الكلوي و وحدة الأورام والرعاية المركزة بمستشفى أسيوط العام، كما يتفقد الأقسام الداخلية بمستشفى حميات أسيوط، كما يتفقد قسم الرعاية المركز وأعمال التطوير بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي.

واستهل خالد عبد الغفار وزير الصحة زيارته لمحافظة أسيوط بتفقد الأعمال بمستشفي منفلوط المركزى لمتابعة نسب التنفيذ والأعمال الجارية ومواعيد التسليم.

 

جولة وزير الصحة بالمستشفى
جولة وزير الصحة بالمستشفى

 

وزير الصحة يتفقد الإنشاءات بمستشفي منفلوط المركزى
وزير الصحة يتفقد الإنشاءات بمستشفي منفلوط المركزى

 

وزير الصحة يصل أسيوط ويتفقد الإنشاءات بمستشفي منفلوط المركزى
وزير الصحة يصل أسيوط ويتفقد الإنشاءات بمستشفي منفلوط المركزى

 

وزير الصحة يصل أسيوط
وزير الصحة يصل أسيوط

 


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