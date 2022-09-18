وزير الصحة يرصد تعطل 8 أجهزة رسم قلب و5 أجهزة تنفس صناعى بمستشفى المبرة بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

رصد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لأسيوط نقص عدد من الأجهزة وتعطلها بمستشفى المبرة بأسيوط، حيث رصد الوزير تعطل 8 أجهزة رسم قلب من أصل 16 وتعطل 5 أجهزة تنفس صناعى وأمر بتشغيل، وتصحيح تلك الأجهزة والعمل علي إصلاحها ودخولها العمل في اقرب وقت جاء ذلك خلال تفقده لمستشفي المبرة بأسيوط.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد وصل إلي محافظة أسيوط في إطار زيارته اليوم لتفقد عدد من المستشفيات الصحية، وبعض المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وكان في استقباله اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وعدد من قيادات مديرية الصحة بأسيوط واستهل زيارته لمستشفي منفلوط المركزى وهدد بسحب الأعمال من الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات بمستشفي منفلوط المركزي حال عدم تسليمها في نهاية شهر ديسمبر وتغريم الشركة المنفذه غرامة مالية نظرا لمرور 5 سنوات على بدء الإنشاء كما أحال للتحقيق غياب 40 % بمستشفي الإيمان العام.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وصل صباح اليوم إلى محافظة أسيوط لتفقد أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجي والوقوف على نسبة الأعمال بالمشروع، كما يتفقد وحدة حضانات المبتسرين ، و رعاية الطفل ، والقسم الداخلي ووحدة الكلى والرعاية المركزة ،وقسم السموم وقسم الطوارئ بمستشفى الإيمان العام، كما يتفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بقرية نزلة باقور بمركز أبوتيج، والتي يتم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن وزير الصحة يتفقد أقسام الطوارئ والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي والمناظير والعمليات ووحدة المبتسرين والرعاية المركزة بمستشفى أبوتيج النموذجي، كما يتفقد قسم قسطرة القلب ،ووحدة الغسيل الكلوي و وحدة الأورام والرعاية المركزة بمستشفى أسيوط العام، كما يتفقد الأقسام الداخلية بمستشفى حميات أسيوط، كما يتفقد قسم الرعاية المركز و أعمال التطوير بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي.



وزير الصحة خلال جولته بمستشفي المبرة بأسيوط (1)



وزير الصحة خلال جولته بمستشفي المبرة بأسيوط (2)