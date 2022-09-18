اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 06:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة: اهتمام القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية فى محافظات الصعيد

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:13 م
وزير الصحة: اهتمام القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية فى محافظات الصعيد وزير الصحة يتفقد مستشفى ابو تيج
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية في محافظات الصعيد، بالتوازي مع مشروعات التطوير الجارية بجميع محافظات الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على جميع الخدمات الطبية، وتقليل عناء التنقل بين مراكز المحافظة الواحدة، أو السفر إلى محافظات أخرى للحصول على الخدمات الطبية.
 
جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، لمستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وكذلك متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية الجاري تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل.
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشروعات التطوير التي تمت بمستشفى أبو تيج النموذجي، ضمن مشروع المستشفيات النموذجية، مشيدًا بمستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية، مؤكدًا أهمية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها من محافظتي أسيوط وسوهاج.
 
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام (الداخلي، الرعاية المركزة، الحضانات) والتي تعمل بطاقة استيعابية 147 سريرًا، كما يضم المستشفى 6 غرف عمليات، و14 سرير طوارئ، و17 عيادة خارجية، و46 ماكينة غسيل كلوي، كما تفقد الوزير قسم الأشعة والذي يضم (وحدة أشعة مقطيعة، 3 أشعة عادية، جهاز رنين).
 
وقال «عبدالغفار»، إن الوزير تابع متوسط التردد الشهري للمرضى على المستشفى بمختلف الأقسام خلال الـ 3 أشهر الأخيرة الماضية، والخدمات المقدمة لهم، كما تابع جداول انتظام الفرق الطبية، مشددًا على متابعة التزام الفرق الطبية بتلك الجداول.
 
وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير تابع العمل بالخدمات الطبية في مختلف الأقسام والتي توقف العمل بها خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كان مستشفى أبو تيج النموذجي ضمن مستشفيات العزل الرئيسية على مستوى الجمهورية، موجهًا بسرعة تزويد قسم العمليات بجهاز تخدير إضافي.
 
رافق الوزير خلال زيارته للمسشتفى الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة. 
 
IMG-20220918-WA0036
وزير الصحة خلال تفقد مستشفى أبو تيج

IMG-20220918-WA0038
 

IMG-20220918-WA0039
وزير الصحة

 

 

 

IMG-20220918-WA0041
وزير الصحة يتفقد مستشفى ابو تيج

IMG-20220918-WA0042
جانب من الزيارة
 

مستشفى ابوتيج

الصحة

اسيوط



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة