اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 سبتمبر 2022 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة الدفاع الألمانية: لن نرسل دبابات إلى أوكرانيا بشكل أحادى

الأحد، 18 سبتمبر 2022 02:44 م
وزارة الدفاع الألمانية: لن نرسل دبابات إلى أوكرانيا بشكل أحادى وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، إن برلين لن تتخذ "خطوات فردية" لإرسال دبابات إلى كييف.
 
وأضافت الوزيرة لموقع "فونكه": "لا نريد أن تتخذ ألمانيا خطوات أحادية وفردية، ولن نتخذ قرارات بشأن مثل هذه القضايا إلا بالاتفاق مع شركائنا. وحتى الآن، لم ترسل أي دولة أخرى دبابات قتالية على النمط الغربي لأوكرانيا".
 
يشار إلى أن كييف تطالب ألمانيا باستمرار بإرسال أسلحة هجومية، لكن برلين قالت مرارا إنهم لن يتخذوا مثل هذه القرارات بمفردهم. 
 
وفقًا لتقرير سابق صادر عن وزارة الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية، زودت ألمانيا أوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 686 مليون يورو.
 

ألمانيا

وزارة الدفاع الألمانية

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة